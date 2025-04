La sindaca cambia musica: "La politica degli eventi non basta. Ora puntiamo sulla comunicazione"

Sindaca Angelini, cosa ha portato alla rottura con Radio Deejay? "Nessuna rottura, si è interrotto un rapporto. Abbiamo voluto invertire il paradigma della politica turistica". Traduca. "Vogliamo investire sulla comunicazione piuttosto che privilegiare gli eventi che hanno la funzione di offrire un intrattenimento a chi ha già scelto Riccione come destinazione. E’ una scelta epocale, me ne rendo conto. In questi giorni sapremo chi si aggiudicato il bando che prevede cospicui interventi promozionali su tv, radio e social. Ma senza rinunciare allo spettacolo, come dimostra il ricco calendario di concerti".

Ma ammetterà che da due anni con Linus era maretta. "A differenza da chi mi ha proceduto non ho mai messo davanti i rapporti personali al bene della città. Abbiamo fatto un bando trasparente". Quindi la politica non c’entra. "Vorrei ricordare che a portare Radio Deejay in piazzale Roma è stata una giunta di centrosinistra, mentre le opposizioni di allora contestavano gli investimenti per poi aumentarli quando sono stati al governo".

Cosa c’è di vero nelle trattative con il gruppo Mediaset? "Abbiamo avuto dei contatti, ma i costi erano proibitivi". Se l’aspettava la reazione di Linus? "Devo dire che c’è andato leggero. In altre occasioni è stato molto più pesante". E lei se l’è legata al dito? "Ma va... non è nel mio stile".

Aquafan si è detta rammaricata per la rottura e ha lasciato la porta aperta alla radio. "Non li ho sentiti. Sono certa che valuteranno con Linus i futuri rapporti con il parco". Non teme di venire travolta dalle critiche? "Ho messo in conto anche questo. So bene che la fine di una collaborazione storica con un partner di quel livello avrà non poche ripercussioni. Però dobbiamo capirci su quale deve essere la politica turistica. Io ritengo che il cartellone di Radio Deejay non abbia un forte peso in termini di numeri e presenze, mentre una massiccia campagna di comunicazione sui mercati interno e internazionale garantirà buoni risultati. Soltanto il tempo potrà dire se ci abbiamo visto giusto".

Un azzardo? "Una scommessa, ma per migliorare le cose bisogna avere il coraggio di cambiare strategia e rinnovare anche sul fronte dell’intrattenimento". Lo dica: pensa che Deejay ha fatto il suo tempo? "Non lo dico. Saranno i risultati a stabilirlo".