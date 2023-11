La sindaca convoca subito le categorie

La sindaca Daniela Angelini è ripartita a tambur battente. Ieri mattina si è insediata di nuovo in municipio e ha convocato un incontro con i rappresentanti delle categorie economiche, comitati d’area e club di prodotto. L’appuntamento è per giovedì pomeriggio, all’ordine del giorno la programmazione e l’organizzazione degli eventi natalizi. Ma c’è dell’altro: "La cosa più urgente è il bilancio comunale – sottolinea –. Abbiamo dei tempi tecnici, lavoreremo su questo da subito, perché dobbiamo approvarlo entro l’anno. Serve perché è pure lo strumento amministrativo necessario anche per le linee strategiche della vita amministrativa". L’altro punto da affrontare con i referenti convocati per il 9 è la programmazione turistica. Ieri mattina la sindaca ha intanto confermato nomine e deleghe della sua squadra, per procedere con la giunta. Nel pomeriggio poi ha ufficialmente salutato la commissaria prefettizia Rita Stentella, insediatasi a metà giugno, dopo la sentenza del Tar che aveva annullato le scorse amministrative. A lei i ringraziamenti per il lavoro svolto, espressi con un mazzo di fiori. "A Riccione mi sono trovata bene – sottolinea – la macchina amministrativa ha funzionato alla perfezione, spero di averla lasciata in buono stato. Tornerò qui da turista. Certo, il periodo è stato difficile. Ora mi ritiro a fare la pensionata nella mia Umbria, perché ho tanti interessi, ma vi seguirò".

Nives Concolino