La sindaca diventa socia onoraria del Club Nautico: "Orgogliosa di voi"

Alla presenza di tante persone il presidente del Club Nautico di Riccione, Roberto Leardini, ieri ha consegnato la tessera di socia onoraria alla sindaca Daniela Angelini, grande amante della nautica. Un omaggio che, come rimarca il segretario, Franca Mulazzani, va oltre il gesto: "Il Club Nautico – sottolinea – non é più esclusivo, ma inclusivo. È parte integrante della città, e chi la rappresenta meglio di tutti se non la prima cittadina?". "Fare il sindaco – dice Angelini – non è facile. Ci sono giorni in cui mi chiedo: chi me lo fa fare... La risposta è: l’amore per la mia città. Oggi (ieri per chi legge, ndr) è uno di quei giorni che mi rendono orgogliosa della mia comunità". Tessera di socio onorario anche al presidente di Riviera Banca Fausto Caldari. Il Club Nautico intanto lancia le prossime iniziative, dalla scuola di vela fino agli incontri marinari. Si partirà il 23 maggio con Mariegola – Delle vele al terzo e della barche da lavoro in Romagna con Carlo Volpe e la proiezione de La rotta del sale 2025 a cura di Gianni Fabbri e Secondo Casadei. Il 30 Corsari del mare di Davide Gnola e il 6 giugno L’odore del mare di Fabio Fiori.

ni.co.