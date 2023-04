La sindaca: "Ho mantenuto la promessa"

"Ho mantenuto la parola data". Daniela Angelini, sindaca di Riccione, non ci sta a essere impallinata dal fuoco dei bagnini. Un fronte compatto quello della spiaggia, formato dalle Coop Bagnini e Adriatica, Cna, Confcommercio, Confartigianato e Oasi, le hanno contestato di avere deciso da subito il prolungamento di una settimana del servizio di salvamento, invece che attendere il confronto con la Regione il 18 luglio. "Durante l’incontro con i rappresentanti delle categorie degli operatori di spiaggia del 31 marzo, avevo preso l’impegno di concordare con gli altri sindaci della costa una data per il termine del servizio di salvataggio. E’ esattamente quello che ho fatto: a Rimini, Misano e Cattolica, così come a Riccione, il servizio dovrà essere garantito fino a domenica 17 settembre. L’impegno che avevo preso l’ho mantenuto ritengo che una città come Riccione debba avere l’ambizione di avere ospiti in spiaggia anche durante la settimana che va dall’11 al 17 settembre". Per la sindaca la riapertura delle scuole e il meteo ballerino di settembre sono giustificazioni che non reggono. "Sono tante le tipologie dei turisti che possono scegliere Riccione per quel periodo: dagli stranieri e ai gruppi organizzati". Inoltre "negli ultimi anni settembre è stato un mese straordinario dal punto di vista climatico, lo scorso anno persino ottobre".