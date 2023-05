La sindaca: "Il palasport si farà" Intanto la boxe resta senza palestra

Non c’è pace per il nuovo palasport di Santarcangelo, che dovrebbe sorgere in via della Resistenza. E intanto la società Boxe Santarcangelo si ritrova ancora senza una palestra dove allenare i suoi atleti e tenere corsi per i ragazzi. Per il pugilato santarcangiolese il problema della sede non è nuovo: negli ultimi anni Tiziano Scarpellini e i suoi ragazzi hanno dovuto cambiarne tante. E dovranno lasciare anche l’attuale in via Daniele Felici. "La proprietà ci aveva dato lo sfratto, perché ha altri progetti per l’immobile – dice Scarpellini – Avevamo cercato una nuova sede, l’avevamo trovato ma si è rivelata inadeguata". Così lla Boxe Santarcangelo è rimasta in via Daniele Felici "ma le procedure di sfratto sono proseguite. È partito un contenzioso, alla fine ci è arrivata l’ingiunzione di sfratto del giudice. Dal 30 giugno saremo senza palestra". Scarpellini ha informato della situazione la sindaca Alice Parma e l’assessore Angela Garattoni: "Crediamo che la boxe a Santarcangelo meriti attenzione e rispetto per quello che ha saputo dare alla città in tutti questi anni. Abbiamo quasi una quarantina di ragazzi che si allenano con noi. Chiediamo risposte".

Polemiche anche sul nuovo palasport di Santarcangelo, dopo che la gara per assegnare i lavori della struttura che costerà oltre 4 milioni, in gran parte finanziati dal Pnrr, è andata deserta. La Lega ha attaccato duramente l’amministrazione e il Pd. E la sindaca Parma non l’ha mandata giù. "Il consigliere Gabriele Stanchini con le sue affermazioni dimostra di parlare senza informarsi. Si lancia in fantasiose illazioni, ipotizzando che il bando sia andato deserto per difetti di progettazione, quando l’appalto riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. E dimostra di avere la totale mancanza di contatto con la realtà: l’attuale situazione inflazionistica rende difficile per le aziende esporsi e impegnarsi in progetti che in questo momento hanno grossi margini d’incertezza, al punto tale che la premier Giorgia Meloni ha chiesto all’Ue proroghe sul Pnrr perché continuano a verificarsi casi di aste deserte in tutta Italia". E ancora: "Stanchini con incredibili voli di fantasia arriva a ipotizzare improbabili collegamenti tra l’esito del bando e le sorti del Pd. Ma l’illazione più grave del consigliere è ipotizzare una sorta di connivenza tra imprese e amministratori che rasenta la calunnia. Siamo sempre disponibili a spiegare come funzionano procedure e iter burocratici, a condividere dubbi e proposte. È evidente che Stanchini non è interessato. Le polemiche sul palasport sono l’ennesima dimostrazione di una destra che per esistere scommette sui fallimenti altrui, più immaginari che reali".