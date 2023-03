La sindaca: "In estate è tutta un’altra musica"

La Riccione del futuro è quella che si costruisce oggi. E’ con la sindaca Daniela Angelini che andremo ad approfondire i temi, le curiosità e i pilastri di una promozione e di una programmazione che intende rimettere Riccione al centro di un palcoscenico internazionale. Lo faremo nell’intervista che troverete nel fascicolo in edicola venerdì.

Gli stranieri sono una necessità. E dopo il Covid ci stanno riscoprendo, inclusi i tedeschi sempre più numerosi. La pandemia ha cambiato tante cose e come tutti i grandi sconvolgimenti ha portato a mutamenti anche nel vivere la vacanza. Cambiamenti che erano in atto, ma che sono stati velocizzati. Cambiamenti da cavalcare e sfruttare. E’ questo che con la sindaca andremo ad approfondire per capire che Riccione varcherà i confini per bussare agli eredi di quei turisti che per decenni hanno scelto la riviera e la Perla verde. Ma i messaggi che il primo cittadino offrirà saranno diversi. Ci saranno gli artisti che arriveranno con la bella stagione, ma attenzione, non sarà un frullatore di divertimento perché "non siamo una data del tour, ma costruiamo eventi che non si ripetono da nessun altra parte". Insomma non aspettatevi la scaletta del concerto già visto perché a Riccione suonerà un’altra musica tra novità e riconferme, come quella di Radio Deejay. Ci sarà da ballare, ma "porte chiuse" a chi si vorrà sballare. Poi ci sarà il verde, molto più di qualche pianta. Un concetto nuovo che se oggi passa per una installazione a ridosso della spiaggia, domani sarà un vero e proprio bosco quando crescerà il seme per la riqualificazione del centro.