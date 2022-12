La sindaca in visita all’ospedale Ceccarini

Carenza di personale all’ospedale Ceccarini. Ieri la sindaca Daniela Angelini ha fatto visita all’ospedale riccionese accompagnata dalla direttrice dell’ospedale, Bianca Caruso. Un’occasione per confrontarsi con il direttore di Cardiologia Daniele Grosseto, la direttrice del Pronto Soccorso Rosa Intermite e gli operatori sanitari raccogliendo le preoccupazioni del settore in particolar modo per gli organici ridotti rispetto alle necessità."Ho voluto ringraziarli da parte di tutti i riccionesi e ho ascoltato con attenzione le loro preoccupazioni. Cercherò come presidente del Distretto Sud di portare sui tavoli competenti le problematiche presentatemi oggi".