La sindaca: "Le Terme riapriranno ad aprile"

Per la riqualificazione della zona sud di Riccione si profilano investimenti milionari pubblici e privati che passano attraverso grandi interventi come quello del nuovo camping del Club del Sole dove, concluso l’iter burocratico, in ottobre partiranno i lavori da terminare in un anno e mezzo. Al vaglio dell’amministrazione anche il Villaggio- Club Sportivo Ceschina con maxi piscina a onde per surf proposto dall’imprenditrice Marina Ceschina. Ne parla la sindaca Daniela Angelini, che conferma intanto la riapertura dello stabilimento termale per l’8 aprile. Nell’auspicarne un rilancio, torna a fare leva sull’urgenza di realizzare una spa cittadina legata sempre alle terme e richiesta da tutti gli imprenditori. Dopo l’estate partiranno intanto i lavori di completamento della pista ciclabile del lungomare, inglobata nella ciclovia Adriatica che collega Venezia a Santa Maria di Leuca.

Nuovo camping. "Come da crono programma e accordi, in maniera molto puntuale e precisa continua l’intervento del Club del Sole che da ottobre aprirà il cantiere per la riqualificazione del secondo campeggio, l’International, ex Alberello, al confine con Misano, da ultimare prima dell’estate 2026 – conferma la prima cittadina –. Ci sarà un loro contributo anche per la pista ciclopedonale prevista in quel tratto di viale Torino. Completati i due campeggi confidiamo nell’importante opera prevista nell’area della Mater Dei".

Le Terme sono prossime all’apertura. "Ad aprile", annuncia la Angelini auspicando che "la proprietà possa continuare a dare il suo contributo alla riqualificazione dell’intero quartiere. In quell’area per noi è importante realizzare la Spa cittadina, cosa che auspichiamo possa avvenire nell’ambito della riqualificazione delle terme che per quell’area è urgente".

Centro sportivo Ceschina. Come riporta la sindaca, con i rappresentanti della famiglia l’interlocuzione è stata continua "anche perché – rimarca – dobbiamo ridisegnare il Pug. Per non aspettare quei tempi infiniti, si cercano gli strumenti urbanistici che comunque consentano di autorizzare le riqualificazioni. Si fanno le verifiche di fattibilità, su quell’area che interessa lo sport noi siamo aperti al confronto. Si valuta l’investimento e quello che può essere utile per il quartiere". In zona è intanto ripartita la riqualificazione alberghiera, in programma ci sono anche altri progetti, come quello dell’hotel San Martino. Anche in questo caso, riprende l’Angelini, "c’è tutta la nostra disponibilità a fare in modo che parta. Ci mettiamo a disposizione con tutti gli strumenti. Lo facciamo con l’intento di dare risposte certe e concrete, non di dubbia interpretazione, per essere a fianco degli imprenditori, perché crediamo nei loro investimenti. L’interpretare a modo proprio il Rue anziché favorire, blocca le imprese. Sappiamo quante opere sono ferme per i ricorsi".

Nives Concolino