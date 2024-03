La sindaca ricorda Ilaria Alpi a trent’anni dall’assassinio

Trent’anni fa a giornalista Ilaria Alpi e il cameraman Miran Hrovatin venivano uccisi a Mogadiscio, dove si trovavano per seguire la missione umanitaria multinazionale Restore Hope. Omicidi su cui fin da subito cadde una nube grigia che impedì di vederne i veri responsabili. L’inchiesta che ne seguì mostrò che i due giornalisti erano venuti a conoscenza di fatti legati al traffico illecito di armi e rifiuti. La città di Riccione per anni ha ricordato Ilaria Alpi e Miran Hrovatin con un Premio giornalistico dedicato alla Alpi. Un legame che verrà testimoniato in occasione del trentennale che cadrà il 20 marzo. Quella sera alle 21 nel centro della Pesa, in viale Lazio, verrà presentato il libro di Pasquale D’Alessio, ‘Occhi scritti. Orazione civile sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994. 1994 - 2024 Trent’anni’.

Il 20 marzo, dopo l’introduzione dell’autore, a raccontare al pubblico Occhi scritti saranno undici donne. Tra queste ci saranno anche la sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca Sandra Villa. Leggendo poesie e brani ricorderanno l’impegno, il coraggio e la determinazione della giornalista. La presentazione del libro verrà accompagnata dalle dolci note del flauto di Alessia Amadio. L’iniziativa è a ingresso libero. "La città di Riccione porta nel cuore la memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa –. Un anno dopo il loro brutale assassinio, proprio a Riccione nacque il Premio Ilaria Alpi finalizzato alla ricerca della verità su quanto accaduto a Mogadiscio e divenuto un punto di riferimento culturale a livello nazionale e internazionale".