La sindaca ricorda la Liberazione e Papa Francesco

Ha toccato i luoghi simbolo in città della lotta per la libertà, il corteo partito dal monumento dei Caduti. Deposta una corona d’alloro alla statua di Salvo D’Acquisto, mentre in piazza Matteotti è stata ricordata la figura del deputato socialista, e nel giardino del Centro della Pesa con gli interventi istituzionali e le letture a cura degli studenti del liceo Volta-Fellini e dell’istituto Savioli. La sindaca Angelini: "Ottant’anni fa il Paese rinasceva dopo vent’anni di dittatura, dopo l’orrore. Rinasceva grazie a donne e uomini che, pur sapendo di rischiare tutto – anche la vita – decisero di resistere. Lo fecero per noi. Siamo liberi perché siamo stati liberati. In un mondo sempre più in mano a dittatori, ritengo sia necessario ricordare in occasione della festa per la Liberazione, la scomparsa di un grande testimone della pace come Papa Francesco."