La sindaca silura Valentina Villa "È fuori dalla maggioranza"

Cartellino rosso per la consigliera di Uniamo Riccione, Valentina Villa. La sindaca Daniela Angelini la mette fuori dalla maggioranza usando queste parole: "Non ci sono più le condizioni per la permanenza della consigliera comunale Valentina Villa in maggioranza". Daniela Angelini prende posizione dopo le parole della consigliera che ha criticato la scarsa condivisione dei progetti tra giunta e consiglio, mostrando insofferenza per le richieste presentate che verrebbero puntualmente declinate, tanto da valutare il da farsi, ovvero allontanarsi dalla maggioranza.

A far traboccare il vaso sarebbe stato un ordine del giorno presentato dalla consigliera, con il quale sarebbero state vietate alcune attività di vendita come le sigarette elettroniche. Proposta che è stata stata rimaneggiata dal resto della maggioranza. Alle parole della consigliera la replica della sindaca è durissima. "E’ doveroso difendere i miei assessori e i consiglieri comunali che con senso di responsabilità stanno lavorando al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati proponendoci per il governo della città", dice Daniela Angelini. Il confronto tra la giunta e il consiglio comunale "è continuo e finalizzato alla massima collaborazione. Per questo non sono disposta ad accettare atteggiamenti irresponsabili. Alla luce della mancanza di fiducia espressa dalla consigliera Villa, non ci sono più le condizioni per una sua permanenza nella maggioranza che sostiene l’amministrazione che ho l’onore di guidare". Possono delle sigarette elettroniche far traballare il governo di una città? La risposta è no. Le fibrillazioni con Uniamo hanno radici lontane. Avrebbero un assessore designato, Alessandro Nicolardi, ma già da tempo lo hanno rinnegato aprendo un fronte continuo con il resto della maggioranza e la sindaca, chiedendo una nuova rappresentanza che sia in giunta oppure nelle partecipate. Da mesi la tensione è di casa nelle riunioni di maggioranza, un filo teso che infine si è strappato. Per il momento la lista civica ha deciso di non ribattere alla sindaca, aspettando che le acque siano meno agitate. Per il resto della coalizione l’espulsione della consigliera di Uniamo si traduce in un problema di numeri in consiglio comunale per l’approvazione delle pratiche della giunta. Dal Partito democratico se n’è andato da settimane Gianluca Vannucci, ormai all’opposizione. Ora dovrebbe venire meno il supporto di Valentina Villa.

Al netto del sostegno che potrebbe offrire Claudio Cecchetto o chi lo sostituirà quando il produttore lascerà il consiglio, i numeri restano ballerini, come accaduto ieri sera. Viste le assenze di Francesca Sapucci (ha da poco partorito), Chiara Angelini e lo stesso Cecchetto, la minoranza poteva giocarsi la carta dell’uscita dall’aula per far venire meno il numero legale, mandando tutti a casa. Cosa che ha puntualmente fatto. Per il futuro bisognerà capire che ruolo intende recitare Riccione col cuore che con Uniamo aveva tessuto un accordo politico, rimanendo spiazzati dalla crisi che si è aperta.

Andrea Oliva