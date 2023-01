La sindaca tira dritto e sceglie Ubaldi

La sindaca Daniela Angelini ha scelto. Fabio Ubaldi sarà capo di gabinetto. Il fondatore e coordinatore della lista 2030 diventa dunque il braccio destro del primo cittadino nelle funzioni amministrative. "Ha l’esperienza, la capacità e la competenza per ricoprire il ruolo e gode della mia piena fiducia", premette la sindaca. L’entrata in servizio di Ubaldi avverrà nei primi giorni di febbraio. Il dado è tratto tra i veleni e le critiche che la nomina ha scatenato nelle ultime settimane. Una su tutte, rilanciata sui social da membri del centrodestra come il tormentone politico di turno, vedeva come sostenitore di Ubaldi addirittura il parlamentare Andrea Gnassi, del Pd. E di conseguenza si costruiva l’idea di una dipendenza sempre più marcata dell’amministrazione riccionese dal centrosinistra riminese.

Voci e opinioni che Daniela Angelini tratta così: "Al di là delle risibili e oltremodo stravaganti teorie sulla presunta dipendenza di Riccione dal Comune di Rimini, di cui mi è capitato di leggere, ritengo di avere compiuto una scelta in piena e assoluta autonomia, dovendo godere la figura del capo di gabinetto della mia completa fiducia". Stralciate così le teorie social, Daniela Angelini dovrà gestire i mal di pancia interni alla maggioranza. Pd, Riccione coraggiosa, Uniamo e Riccione col cuore hanno presentato un documento alla sindaca in cui mettevano in fila i dubbi sulla nomina, vista come un problema negli equilibri politici della coalizione. "Nei giorni scorsi – spiega Daniela Angelini – c’è stato un aperto confronto con le forze che compongono la maggioranza che sostiene questa amministrazione: si è trattato di un dialogo molto franco, a tratti non semplice, ma che ritengo sia stato molto costruttivo".

Quelle emerse vengono definite "legittime fibrillazioni politiche", che la sindaca vuole superare. "Credo fortemente nella coalizione che mi ha sostenuto sin dall’inizio e sono certa che insieme sapremo dare sostanza ai tantissimi progetti per cui abbiamo chiesto la fiducia dei riccionesi, a partire dalle grandi opere che completeremo entro la legislatura, come la riqualificazione di tutta l’area centrale e del porto". Dal Partito democratico arrivano i segnali di tregua. "Noi siamo sereni – ribatte Riziero Santi, reggente del partito –. Abbiamo fatto presente la nostra opinione. Poi la scelta è prerogativa del sindaco. Ciò che ci preme – osserva – è che il primo cittadino si doti di collaborazioni efficaci per mettere in pratica il programma elettorale che abbiamo sottoscritto".

Ufficialmente il boccone amaro è stato ingoiato. "Non vedo perché ci debbano essere ripercussioni. Al contrario stiamo lavorando per rinsaldare i rapporti con le altre cinque forze politiche della coalizione".

Andrea Oliva