La sindaca va a caccia di portavoce e funzionario: "Alla giunta serve lo staff"

A otto mesi dal suo insediamento, la giunta di Verucchio si prepara ad assumere 2 dipendenti. I bandi sono comparsi in questi giorni, sul sito web del Comune e su quello dell’Unione Valmarecchia (l’ente che riunisce tutti i comuni della vallata). L’amministrazione di Verucchio è a caccia di un portavoce e di un funzionario per lo staff della giunta. Per entrambe le figure è previsto un contratto part-time di 18 ore a settimana, della durata di un anno con possibilità di rinnovo "fino alla scadenza di mandato". C’è tempo fino al 22 aprile per candidarsi, poi il Comune selezionerà sulla base dei curriculum i candidati più idonei per i colloqui, fissati per il 6 maggio. E trattandosi di incarichi fiduciari, a scegliere chi assumere sarà direttamente la sindaca Lara Gobbi. I requisiti minimi richiesti sono il diploma di scuola superiore e la patente di guida e – nel caso del portavoce – l’iscrizione all’albo dei giornalisti.

La decisione di assumere 2 dipendenti per lo staff della giunta non mancherà di far discutere in paese. Ma Gobbi difende a spada tratta la scelta: "La figura del portavoce a Verucchio c’era già in passato, con Stefania Sabba. Ne abbiamo bisogno: in questi mesi la comunicazione è stata praticamente assente...". Pochissimi i comunicati e pochi aggiornamenti anche sui social. E per quanto riguarda il funzionario a supporto dello staff "è altrettanto necessario per il lavoro della giunta. Sarà una sorta di capo di gabinetto". Gobbi precisa che "le assunzioni erano già previste. Abbiamo solo atteso alcuni mesi per indire i bandi".