"La sinistra getta fango su di me per sviare dai veri problemi"

La chiama "la macchina del fango della sinistra", che lo attacca "per sviare l’attenzione dai veri problemi di Santarcagelo". Marco Fiori, il consigliere della Lega tornato alla ribalta dopo le frasi shock sull’egiziano Patrick Zaki, replica così alle accuse arrivate dalla sindaca Alice Parma e dai consiglieri di maggioranza, nonché dal primo cittadino di Rimini – e presidente della Provincia – Jamil Sadegholvaad.

Un passo indietro. Fiori, alla notizia che Zaki – che è anche cittadino onorario di Santarcangelo – si è laureato, ha commentato così sui social: "Un egiziano che gli egiziani non vogliono... Studente a Bologna a scrocco. Laureato in studi gender. Non basta ancora con questo scempio?". Immediate e durissime le reazioni, dapprima di Sadegholvaad e della Parma e poi dei consiglieri di maggioranza di Santarcangelo. A cui Fiori replica: "Sono grato alla sinistra: con la loro macchina del fango non fanno altro che amplificare il mio pensiero, che ricalca quello di molte altre persone. La questione della dottrina gender è uno scempio, un abominio che la sinistra da anni cerca di inculcare a forza fin dalle scuole dell’infanzia". Per il leghista non è casuale che "il Pd riminese e quello santarcangiolese si attivino ogni volta ad hoc per sviare i riflettori dai problemi, come la dubbiosa faccenda di piazza Balacchi a Santarcangelo. La sindaca Parma dovrebbe pensare più alle vere esigenze del territorio, specie la sanità. E al sindaco di Rimini, che si arroga il ruolo di castigatore dei miei modi e costumi nonché della mia persona, augurandomi la dipartita con la frase non fiori ma opere di bene, suggerisco di pensare ai veri problemi del capoluogo: tassi di criminalità a livello esponenziale e un turismo che arranca sempre più come la anacronistica Notte Rosa ne è la prova, viabilità atroce e non solo". Infine, "ricordo ai due sindaci, che si stracciano sempre le vesti per chiunque non sia italiano, che hanno dimenticato completamente Giulio Regeni, la cui famiglia non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia".