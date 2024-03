La sinistra si spacca a Poggio Torriana. E Rinaldi sfida il sindaco Raggini

A Poggio Torriana il centrosinistra si spacca e si presenta alle elezioni con due liste rivali. Una sarà guidata dal sindaco uscente Ronny Raggini. L’altra, quella dei Volenterosi per Poggio Torriana, da Danilo Rinaldi, assessore ai servizi sociali a Santarcangelo. Rinaldi sfida dunque il Pd, di cui è alleato a Santarcangelo, con la lista civica Pensa - Una mano per Santarcangelo. E nella lista dei Volenterosi c’è anche l’ex sindaco di Poggio Torriana, Daniele Amati. Lo strappo con il sindaco Raggini era nell’aria da tempo. "La gestione dell’attuale maggioranza in consiglio – scrive la lista civica – ha portato il Comune sull’orlo del commissariamento, che è stato evitato solo per l’assenza della minoranza di centrodestra nell’ultima seduta di qualche giorno fa. Raggini e i suoi hanno respinto la nostra proposta per arrivare a una nuova coalizione, con nuovi progetti e nuovi candidati". Per questo "abbiamo deciso di fare una nostra lista civica e di presentarci alle elezioni con Rinaldi candidato sindaco". Che da 10 anni è assessore a Santarangelo, ma abita a Poggio Torriana.

"Il nostro programma – proseguono i Volenterosi – si fonda su alcuni punti fermi: una nuova visione del territorio nel rispetto

delle identità culturali, storiche, economiche e ambientali, una gestione amministrativa più trasparente e partecipata". Un programma che "verrà completato con il contributo dei cittadini negli incontri che saranno organizzati nelle prossime settimane". Di incontri in questi mesi i Volenterosi ne ha già fatti diversi, così come hanno più volte preso posizione contro Raggini.