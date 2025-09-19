"La sinistra si vergogni: boicotta per strappare consensi"

Il ’no’ di Comune e Regione alla presenza di Israele al Ttg infiamma la politica. Il centrodestra mette nel mirino il sindaco Jamil Sadegholvaad e Michele de Pascale, presidente dell’Emilia Romagna. Non le manda a dire Jacopo Morrone, deputato e segretario della Lega in Romagna: "Gaza e Israele sono usate dalla sinistra massimalista di Elly Schlein e dal becero populismo dei contiani per tenere unito il campo largo, altrimenti diviso su tutto. Ci si è messo anche il sindaco Sadegholvaad che auspica l’esclusione di Israele dalla fiera del turismo, seguendo il gregge dei boicottatori di sinistra. Anche nel 1938 professori, artisti, scienziati, medici, artigiani di religione ebraica erano cacciati, esclusi, perseguitati". Morrone rincara la dose. "Ecco allora che nell’Italia dei diritti della sinistra, gli unici a non averne alcuno sono gli israeliani. Boicottare Israele, il più avanzato fra i Paesi occidentali in tanti campi, non è solo un affronto per la democrazia ebraica che ha ben altri orizzonti, ma anche un impoverimento per i medesimi settori italiani. Auspico in un ripensamento da parte del sindaco".

Sulla stessa linea anche Domenica Spinelli, la senatrice di Fratelli d’Italia, che attacca soprattutto il governatore de Pascale. "Inaccettabile la lettera inviata al presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, in cui si chiede di negare la presenza dello stand di Israele. Escludere esponenti di religione ebraica da questo evento indigna: su questo occorre prendere le distanze. Chi rappresenta un’istituzione come la Regione non deve lanciarsi in crociate ideologiche e giudizi morali. È fondamentale che chi ricopre ruoli di responsabilità mantenga un approccio imparziale, evitando dichiarazioni che rischiano di compromettere la pace e la sicurezza internazionale".