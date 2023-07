La Smac card si fa più giovane e si mette al passo con i tempi

Trasferimento di denaro da una o più carte. Dal primo giorno di agosto, come fanno sapere in coro la segreteria di Stato alle Finanze e Poste San Marino, verrà attivata la funzione ’scambia’ della Smac Card. "Così migliorato e sviluppato – fanno sapere – lo strumento consentirà di effettuare l’operazione da smartphone attraverso l’App dedicata, rendendolo particolarmente interessante per il target dei più giovani". Lo smartphone che deve ricevere una somma di denaro, attivando la funzione ‘richiedi’ e inserendo l’importo che intende ricevere, avvia la generazione di un Qr code che può essere letto attraverso la telecamera da chi invia. Con la lettura del QR-code viene evidenziato il destinatario, la data dell’operazione e l’importo. Confermata l’operazione il trasferimento del credito avviene in tempo reale. Per le attività di trasferimento di denaro tra Smac Card sono previsti i seguenti limiti massimi: i trasferimenti in uscita, indipendentemente dal numero di transazioni, non possono superare l’importo di 950 euro per singola Smac Card. Stesso limite per i trasferimenti totali in entrata, indipendentemente dal numero di transazioni. Il limite massimo per singola transazione non può superare l’importo di 450 euro.