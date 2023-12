La società di Ioli:: "Le sorti dell’ex Corderia dipendono anche da noi"

La riqualificazione dell’area ex Corderia a Santarcangelo può finalmente partire. Il Comune ha dato via libera ai privati proprietari dei terreni. Ma manca ancora l’accordo per un pezzo importante: i terreni dell’ex Corderia detenuti dalla Cic, società della famiglia Ioli. E "ogni passo avanti per lo sviluppo urbanistico della ex Corderia – osserva la Cic – non può prescindere dalle aree che la nostra società possiede da lungo tempo. Raggiugere gli ambiziosi obiettivi che l’amministrazione si è posta sarà possibili anche grazie all’apporto significativo da parte della nostra società e comporterà un importante sacrificio".