La soddisfazione dei figli di Pierina: "Riconosciuto il lavoro di chi indaga"

È lei l’ago della bilancia. La donna che con le proprie rivelazioni, arrivate a oltre ad un anno e mezzo di distanza dai fatti, ha impresso la svolta potenzialmente decisiva all’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli: collocando Dassilva nel garage sotterraneo di via del Ciclamino, la mattina del 4 ottobre 2023, quando il corpo della vittima è stato ritrovato. Le parole di Manuela Bianchi sono i pilastri su cui ora poggia l’intero impianto accusatorio a carico di Louis. Le dichiarazioni di Manuela, cristallizzate nel corso dell’incidente probatorio davanti al gip Cantarini, sono diventate di fatto la vera ’prova regina’, dopo l’indebolirsi del video della cam 3 della farmacia San Martino. Quelle dichiarazioni che, con ogni probabilità, hanno giocato un ruolo fondamentale nello spingere i giudici bolognesi a negare, per la seconda volta, la libertà al 35enne senegalese, mentre è stata prorogata al 9 giugno prossimo – così come richiesto dal collegio peritale del gip – l’udienza per relazionare gli esiti degli accertamenti in incidente probatorio sul colore della pelle dell’ignoto ripreso dalla cam3 della farmacia.

"Prendiamo atto della decisione del Tribunale del Riesame di confermare la misura cautelare in carcere nei confronti del signor Dassilva – è il commento di Nunzia e Davide Barzan, avvocato e consulente che assistono Manuela –. Esprimiamo soddisfazione per tale pronuncia, che ribadisce, ancora una volta, la piena credibilità delle dichiarazioni rese dalla signora Bianchi, le quali, oltre a risultare coerenti e circostanziate, sono state riscontrate in maniera puntuale dagli organi inquirenti".

Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, i figli di Pierina, per il tramite degli avvocati Marco e Monica Lunedei, invece "prendono atto con favore della conferma della custodia cautelare in carcere nei confronti di Louis Dassilva. Il Riesame, facendo un’analisi corretta del quadro accusatorio e degli atti di indagine ha confermato l’ottimo lavoro svolto da parte della Procura e dei magistrati del Tribunale di Rimini, nonché dalla squadra mobile della polizia, a tutti i quali va il ringraziamento dei familiari della vittima per il grande impegno profuso in questi lunghi mesi al fine di assicurare alla giustizia l’assassino della povera donna".

l.m.f.z.