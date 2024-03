La solidarietà a canestro con gli Onions baskin

Evviva il baskin, ovvero la pallacanestro inclusiva che ora viene praticata anche nelle scuole. E a Santarcangelo, che ha dato i natali alla squadra degli Onions baskin, una delle primissime realtà in Romagna, si è disputato sabato un torneo per studenti dedicato proprio a questa disciplina solidale. Il baskin è liberamente ispirato al basket, ma in campo ci sono 4 canestri anziché 2. Assieme possono sfidarsi normodotati e disabili, siano quest’ultimi affetti da malattie psichiche oppure disabilità fisiche. Il torneo svoltosi sabato al PalaSgr è stato il primo in assoluto in Emilia Romagna riservato agli studenti. L’evento ha rappresentato uno dei momenti conclusivi del progetto Onions a scuola, al quale ha contribuito anche il Comune di Santarcangelo. In campo sono scesi 75 ragazzi e 5 insegnanti della scuola media ’Franchini’ di Santarcangelo. In particolare sono state le classi 3A, 3E e 3H a sfidarsi all’interno del PalaSgr. Ad allenarli Lorenzo Gasparini e Giada Di Padova, coach degli Onions baskin. La scuola ha ricevuto in dono due canestri da baskin, casacche e palloni.

Un bel momento di solidarietà e inclusione grazie agli Onions baskin (che, tradotto dall’inglese, signigica le ‘Cipolle baskin’), i primi ad aver avviato la disciplina nella zona della bassa Romagna. Per Raffaella Bedetti, la presidente degli Onions baskin, "il messaggio di inclusione di questo sport è un esempio da ricordare in ogni situazione, dalla ricreazione a scuola ai giochi in un parco con gli amici, c’è sempre un modo per includere tutti e fare gruppo riscrivendo le regole del gioco. Non fermatevi al ‘non si può fare’. Una soluzione c’è sempre e voi potete essere protagonisti nel trovarla".

Andrea G. Cammarata