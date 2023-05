La solidarietà dei liceali: ecco un assegno per i ragazzi di Cuore 21

Anche quest’anno gli studenti del Volta-Fellini sostengono i ragazzi di Cuore 21. Durante l’anno scolastico, in occasione del ‘Talent show’ ideato e realizzato dagli studenti per valorizzare le passioni extra-scolastiche, i ragazzi di Cuore 21 sono stati invitati a partecipare con una propria performance. In seguito alcuni studenti hanno visitato il centro. Le iniziative degli studenti hanno permesso di raccogliere fondi poi donati mostrando il proprio sostegno a Cuore 21. Ragazzi e ragazze hanno donato un assegno da 600 euro.