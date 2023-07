La solidarietà fa tappa sul porto

Sbarcano lunedì sul portocanale. La pedalata per il 50° aniversario di Aido nel corso della terza tappa (Imola-Pesaro) sosterà a Bellaria Igea Marina "per incontrare i

cittadini, i turisti, le

autorità e la stampa". La

pedalata è un percorso

che porterà Michail

Speciale, cicloamatore

siciliano che percorrerà 1.800 km in bici partendo da Bergamo, dove mezzo secolo fa fu fondata Aido, per raggiungere Partinico il 13 luglio. La tappa sarà l’occasione per far incontrare Michail con i due cicloamatori riccionesi Giovanna Cursi e Maurizio Vannucci che a settembre daranno

vita al progetto Due Cuori

Un Tandem.