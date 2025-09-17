La solidarietà prende il largo con la vela

La solidarietà prende il largo: è questo il messaggio che accompagnerà la prossima domenica la 16esima edizione della Regata Velica ‘Trofeo Lions Guglielmo Marconi’ e la 25esima edizione del ‘Trofeo Città di Cattolica’. Un evento che unisce la passione per la vela, il valore della competizione sportiva e l’impegno solidale promosso dai Lions Club dei Distretti 108 A, Tb e La, dal Circolo Nautico Cattolica e dalla Fondazione Guglielmo Marconi, con il patrocinio del Comune di Cattolica.

La regata sarà una veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni d’altura cabinate a vela da diporto, sia monoscafi che pluriscafi, i cui armatori siano o meno soci Lions o Leo. Per essere considerata barca Lions/Leo sarà richiesta la presenza a bordo, per tutta la durata della manifestazione, di almeno un socio effettivo Lions o Leo, da dichiarare al momento dell’iscrizione.

Il programma di domenica prevede un’intensa giornata di sport e amicizia: briefing degli equipaggi alle 11.30, sulla banchina del Porto di Cattolica, partenza ufficiale alle 12, linea d’arrivo fino all’ultimo arrivato e comunque non oltre le 15.50.

L’anima della manifestazione resta comunque il service che quest’anno destinerà i fondi raccolti a favore della ricerca donando attrezzature ai reparti di chirurgia pediatrica e di urologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna – Ospedale Sant’Orsola.

"Questo trofeo è diventato negli anni una tradizione che coniuga sportività e amicizia, ma soprattutto solidarietà. Con la regata riusciamo a trasformare la passione per la vela in un gesto concreto di vicinanza verso chi ha più bisogno" sottolinea Anna Ardizzoni, segretaria del comitato promotore Lions.

"Il Trofeo Marconi e il Trofeo Città di Cattolica rappresentano un momento di festa per tutta la città e per il nostro circolo – dichiara Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico di Cattolica –. Vedere ogni anno la darsena riempirsi di imbarcazioni e di amici che arrivano da tutta Italia è un’emozione che si rinnova. Ma soprattutto, è la dimostrazione di come lo sport possa diventare un veicolo straordinario di solidarietà".