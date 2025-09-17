Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaLa solidarietà prende il largo con la vela
17 set 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. La solidarietà prende il largo con la vela

La solidarietà prende il largo con la vela

La solidarietà prende il largo: è questo il messaggio che accompagnerà la prossima domenica la 16esima edizione della Regata Velica...

La solidarietà prende il largo: è questo il messaggio che accompagnerà la prossima domenica la 16esima edizione della Regata Velica...

La solidarietà prende il largo: è questo il messaggio che accompagnerà la prossima domenica la 16esima edizione della Regata Velica...

Per approfondire:

La solidarietà prende il largo: è questo il messaggio che accompagnerà la prossima domenica la 16esima edizione della Regata Velica ‘Trofeo Lions Guglielmo Marconi’ e la 25esima edizione del ‘Trofeo Città di Cattolica’. Un evento che unisce la passione per la vela, il valore della competizione sportiva e l’impegno solidale promosso dai Lions Club dei Distretti 108 A, Tb e La, dal Circolo Nautico Cattolica e dalla Fondazione Guglielmo Marconi, con il patrocinio del Comune di Cattolica.

La regata sarà una veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni d’altura cabinate a vela da diporto, sia monoscafi che pluriscafi, i cui armatori siano o meno soci Lions o Leo. Per essere considerata barca Lions/Leo sarà richiesta la presenza a bordo, per tutta la durata della manifestazione, di almeno un socio effettivo Lions o Leo, da dichiarare al momento dell’iscrizione.

Il programma di domenica prevede un’intensa giornata di sport e amicizia: briefing degli equipaggi alle 11.30, sulla banchina del Porto di Cattolica, partenza ufficiale alle 12, linea d’arrivo fino all’ultimo arrivato e comunque non oltre le 15.50.

L’anima della manifestazione resta comunque il service che quest’anno destinerà i fondi raccolti a favore della ricerca donando attrezzature ai reparti di chirurgia pediatrica e di urologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna – Ospedale Sant’Orsola.

"Questo trofeo è diventato negli anni una tradizione che coniuga sportività e amicizia, ma soprattutto solidarietà. Con la regata riusciamo a trasformare la passione per la vela in un gesto concreto di vicinanza verso chi ha più bisogno" sottolinea Anna Ardizzoni, segretaria del comitato promotore Lions.

"Il Trofeo Marconi e il Trofeo Città di Cattolica rappresentano un momento di festa per tutta la città e per il nostro circolo – dichiara Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico di Cattolica –. Vedere ogni anno la darsena riempirsi di imbarcazioni e di amici che arrivano da tutta Italia è un’emozione che si rinnova. Ma soprattutto, è la dimostrazione di come lo sport possa diventare un veicolo straordinario di solidarietà".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata