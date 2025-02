La solidarietà si siede a tavola. Cucinati cento pasti al Tacabanda

Un centinaio di pasti da preparare, ma nessuno ai tavoli. Questo perché ieri il ristorante Tacabanda ha deciso di cucinare per quelle famiglie che fanno fatica a tirare avanti e vengono seguite da associazioni che gli portano oltre agli alimenti, anche pasti caldi a casa. L’associazione il Cuore per la Romagna da tempo organizza le ‘Cene solidali’ grazie a hotel e ristoranti che si adoperano per preparare i pasti che saranno poi consumati dalle famiglie assistite, o dai senzatetto raggiunti dall’associazione. Ieri ci ha pensato il ristorante Tacabanda a cucinare circa un centinaio di pasti: mezze maniche con sugo di pesce e bocconcini di pesce alle verdure cotti al forno come secondo. Si è trattato di un’occasione speciale grazie anche alla partecipazione del vescovo Nicolò Anselmi che ha voluto essere presente alla fase di preparazione dei pasti, prima che questi venissero poi consegnati nelle case.

"Si è trattato di un’occasione ancor più speciale perché abbiamo avuto l’onore di accogliere il vescovo Nicolò Anselmi e la Madre superiore suor Pinuccia, che hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i volontari impegnati in questo progetto – scrivono dal Cuore per la Romagna –. Un caloroso saluto va ai volontari delle associazioni: Unci, Cicsom, Giacche Verdi, Explora Campus, Croce Rossa di Rimini, Croce Rossa di Riccione". Le cene solidali sono iniziate lo scorso 7 gennaio, interessando hotel e ristoranti. Nelle prossime settimane, dopo il Tacabanda, cucineranno per i più bisognosi: Kebab + Na Pizz, il ristorante Tanimodi, l’hotel Consul in due serate, il ristorante Moccolo ed infine il ristorante Tinbota.