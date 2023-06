"La solita propaganda alla festa del museo"

Tanti venerdì hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo museo malatestiano in piazza Balacchi, in cui si possono ammirare i resti di una ’casamatta’ del ’400 e dell’antica porta San Michele. "E da santarcangiolese – dice Gabriele Stanchini della Lega – sono felice sia stata portata alla luce un’area archeologica finora sconosciuta e che valorizza il centro. Ma ci lascia perplessi il modus operandi dell’amministrazione: tende a trasformare ogni evento in campagna elettorale. La solita sfilata di politici, tanti dipendenti comunali precettati per la cerimonia". Stanchini ricorda che sugli scavi "è aperta un’indagine". Intanto la festa "è finita a tarallucci e vino offerti dal locale che da ieri occupa le gradinate della piazza con propri tavoli".