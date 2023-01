La soluzione anti-mareggiate "Stabilimenti balneari rialzati"

I bagnini dicono che la duna anti burrasche serve, ma non basta. Cosa prevede il nuovo piano spiaggia a riguardo?

"Il tema dell’ingressione marina – attacca l’assessore alla pianificazione territoriale Roberta Frisoni – è di competenza della collega Anna Montini. Con la Regione c’è un confronto aperto".

Lo strumento urbanistico tiene conto del climate change?

"Sì, e stiamo approfondendo l’aspetto sicurezza".

Qualche anticipazione?

"Pensiamo a soluzioni come piccoli innalzamenti di ristobar, chioschi e cabine in alcuni punti, più soggetti a erosione da mareggiate".

A che punto siamo col piano dell’arenile?

"Da mesi proseguono i confronti con operatori balneari, categorie, associazioni e enti interessati allo sviluppo del nuovo piano, per completare lo schema di piano che abbiamo presentato in autunno. Così come sta avanzando il dialogo con la soprintendenza".

Tempi?

"Stiamo lavorando per definire la proposta per la primavera, col provvedimento che prima passerà all’esame della giunta, poi del consiglio per la sua adozione e successiva approvazione".

E la questione bandi?

"È evidente che il caos che tutt’oggi imperversa sul tema delle gare per le concessioni balneari non aiuta. Ma il percorso è andato avanti e abbiamo intenzione di portarlo a compimento per stimolare la riqualificazione della spiaggia".

Come si coniuga lo stallo sulla Bolkestein col percorso del piano spiaggia?

"Si lavora su due piani: da un lato essere pronti a un’eventuale fase di interregno in attesa del nuovo bando. Poi ci sarà l’assetto definitivo dopo le gare, promuovendo in particolare l’aggregazione e gli accorpamenti tra stabilimenti, tenendo conto delle differenze esistenti tra Rimini nord e Rimini sud. Ad oggi non sappiamo se ci sarà una nuova proroga, o si emaneranno i decreti attuativi".

Intanto si investe ma solo a macchia di leopardo?

"Sono diversi gli operatori, in particolare nella zona nord, che investono e riqualificano. Non è un caso che i progetti pilota si concentrino in particolare nella spiaggia nord, dove diversi stabilimenti sono di proprietà dei privati e non in concessione. Significa che c’è voglia di scommettere su Rimini e sulla riqualificazione delle spiagge, anche grazie al traino della rigenerazione del Parco del Mare".

Mario Gradara