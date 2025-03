"La soluzione è il dialogo"

"Da giovane qualche volta mi sono divertito anche io a giocare qualche ‘schedina’ o a comprare un Gratta e Vinci – ammette Luca Saliferi -. Ancora mi capita ogni tanto, ma ho sempre mantenuto un certo controllo nel farlo. Ora però vedo tanti giovani che rischiano di farsi sopraffare. In Italia il gioco è molto presente, nel bene e nel male e a volte qualcuno può cadere nella dipendenza, anche quelli di cui meno ce lo aspettiamo. L’unico modo per fermare questa spirale credo sia parlarne apertamente, senza giudicare nessuno. A volte la cultura del gioco deve essere corretta, se non si vogliono più tragedia come quelle che a volte si sente raccontare dai giornali".