La Soprintendenza le ‘suona’ al Comune. Niente concerti al parco degli Olivetani

Foglio di via per i concerti dall’arena al parco degli Olivetani. La doccia fredda è arrivata in municipio il 23 giugno scorso. Ma è emersa in pubblico solo nella serata di giovedì in consiglio comunale per stessa ammissione della sindaca Daniela Angelini. Alle richieste di spiegazioni sui concerti e sulla programmazione avanzati dalla consigliera di Azione, Valentina Villa, la sindaca ha tagliato corto spiegando che "il 23 giugno è arrivata una comunicazione da parte della Soprintendenza", un parere che manifesta "difficoltà relative a quell’area, ora stiamo cercando con l’organizzatore soluzioni alternative".

All’imbarazzo dell’amministrazione, che aveva lanciato l’arena per i concerti nel parco come la novità dell’estate 2025, si contrappone la soddisfazione di Azione. "Siamo molto soddisfatti per la decisione di impedire l’utilizzo del parco degli Olivetani per eventi musicali, scaturita anche dai nostri esposti alle autorità competenti". Azione ha presentato esposti "fin dallo scorso anno, per manifestare le criticità di una scelta secondo noi inopportuna e sbagliata. Siamo contenti che la Soprintendenza abbia accolto i nostri rilievi. C’è lo stadio – prosegue il segretario di Azione, Luigi Santi –. Si utilizzi quel contenitore e si lascino perdere soluzioni che mettono a rischio i parchi ed il verde pubblico".

A motivare il no allo svolgimento dei concerti pare sia stata la condizione dell’area, vicina a un fiume con tutti i rischi normativi e non che ne conseguono. In consiglio comunale la sindaca Angelini si è limitata a dire che il Comune è in cerca di soluzioni alternative. Da scartare l’ipotesi dello stadio, avanzata da Azione. I concerti andranno in collina. È ormai ai dettagli finali lo spostamento del calendario Versus allo Space. Il programma dei concerti al parco degli Olivetani sarebbe iniziato l’1 agosto per chiudersi il 13, con 5 esibizioni e nomi quali Irama, Anna e Guè, Luchè, Silent Bob e Sick Budd, Teenage Dream e Lazza. Tuttavia il trasloco non è ancora definitivo perché anche lo Space aveva già fissato le proprie serate in agosto. Si tratta ora di trovare la quadra per uno spostamento degli spettacoli il più possibile indolore, che possa armonizzare le due programmazioni. Gli uffici in municipio sono al lavoro con l’obiettivo di non rivedere gli spettacoli di Versus, questo il nome del progetto che vede il coinvolgimento anche di Rtl. Sarà invece tutto da rivedere il progetto e di conseguenza la gestione dell’arena del parco per spettacoli andata a bando un anno fa, ma ora bloccata dal parare della Soprintendenza.

Andrea Oliva