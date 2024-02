La sorpresa di Pasqua: cinquanta hotel aperti

La Pasqua della Regina fa 50. Tanti saranno gli alberghi che sfideranno il calendario ed apriranno perchè sono già molto ricchi di prenotazioni per il week-end del 31 marzo. Una buona notizia per Cattolica che vuole iniziare la nuova stagione con il piede giusto e guarda con fiducia ai prossimi mesi primaverili ed estivi: "Molte prenotazioni per Pasqua sono già arrivate e sono tanti affezionati che vogliono raggiungere la Riviera – spiega Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – nonostante il calendario proponga una Pasqua piuttosto ‘bassa’. Ma una cinquantina di operatori sfiderà la stagione perché è importante accogliere nel migliore dei modi tanti nostri clienti che amano Cattolica. Molti arriveranno anche solo per una passeggiata, altri per visitare il territorio, in tanti ci chiedono informazioni".

Si tratterà di soggiorni brevi, di 3 o 4 giorni. Ma l’associazione albergatori chiede anche attenzione sui cantieri ed i tanti lavori presenti in città: "Servirà una certa sensibilizzazione da parte dell’amministrazione comunale verso le ditte che stanno eseguendo lavori in città – prosegue Cavalieri – Chiediamo che almeno dal venerdì santo al lunedì si possa avere una città tranquilla, senza camion e ruspe in movimento". Poi gli albergatori di nuovo chiuderanno i battenti per riaprire per il ponte del 25 aprile. Ma quest’anno la vera sfida sarà il maggio sportivo: "Quest’anno puntiamo ad aprire in tutti e 4 i week-end di maggio – prosegue Cavalieri – Per tutto il mese sono previsti eventi sportivi: Inferno Run, Gran Fondo degli Squali, Oceanman. È un primo concreto passo verso la destagionalizzazione del mese di maggio che è un mese per noi importante e che può fare davvero la differenza. Ci stiamo lavorando tutti insieme per creare un indotto economico significativo". Infine le fiere: si sta concludendo febbraio con l’ultima rassegna a Budapest, in corso proprio in questi giorni. "Le sensazioni sono ottime – conclude Cavalieri – sia a Monaco che a Bruxelles abbiamo avuto migliaia di visitatori, in questo weekend siamo a Budapest. Tornare in fiera come Cattolica, tutti insieme, tra noi operatori, albergatori, bagnini e commercianti, è stato davvero un bel risultato da cui ripartire per il prossimo futuro turistico".

Luca Pizzagalli