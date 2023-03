La sorpresa di Pasqua Impennata di richieste e 400 alberghi aperti per il primo ponte d’oro

"È già boom di richieste per Pasqua, con gli alberghi aperti saliti a quota 400 e prenotazioni in aumento del 15 per cento rispetto all’anno scorso". La direttrice di Visit Rimini Valeria Guarisco fa il punto a meno di un mese dal primo ponte primaverile, da sabato 8 a lunedì 10 aprile. Dal fronte turistico si guarda con ottimismo anche agli altri ponti del 2023, che quest’anno ’cadono’ in maniera favorevole per chi vuole fare ripetuti blitz nelle località di mare.

"Secondo le stime degli operatori – aggiunge – le richieste di informazioni e prenotazioni sono alte: molti sono in attesa anche delle previsioni meteo per scegliere last minute, ma in tanti hanno già iniziato a chiedere informazioni su eventi e prezzi". "In media a persona per la pensione completa in un tre stelle a Pasqua il costo è tra 80 e 90 euro", spiega Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. "Come sempre per le vacanze pasquali – aggiunge Guarisco – gli alberghi si riempiono sotto data, il meteo gioca un ruolo molto importante nella scelta della destinazione, quindi l’occupazione definitiva sarà nota più avanti. Ma già oggi abbiamo rilevato una percentuale maggiore di richieste e prime prenotazioni rispetto allo scorso, segno di buone prospettive per la Pasqua. Gli ospiti attesi sono prevalentemente italiani, interessati, oltre che al mare e alla vita all’aria aperta, agli aspetti culturali e ai parchi tematici. Inoltre quest’anno, un importante evento religioso con una presenza di 10.000 persone per due notti, aprirà il periodo delle vacanze". "Le aspettative per il ponte pasquale sono buone – fa eco la presidente dell’Associazione albergatori Patrizia Rinaldis –, sarà una sorta di prova generale dell’estate, che si prospetta positiva, con attese particolari dal fronte del turismo di area tedesca". "Se il meteo sarà buono come in questi ultimi giorni – fa eco Mauro Vanni, presidente bagnini Confartigianato – avremo un buon afflusso di turisti, per prima escusione al mare, e magari prenoteranno per l’estate. A Pasqua saranno aperti anche moltissimi ristobar sulla spiaggia".

Pronto ad accogliere ospiti anche il più recente e bel ’parco’ di Rimini, il centro storico, con le sue attrazioni monumentali, storiche, museali, ambientali. "Continuano i segnali di ottimismo nelle previsioni per il 2023 in questo avvio turistico d’anno– afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad – con una media di prenotazioni verso la Pasqua decisamente più alta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Rimini si fa trovare pronta al primo banco di prova della stagione turistica che ci auguriamo possa essere quella in cui tornare completamente ai livelli (record) del 2019. Offriamo anche un calendario eccezionale per i ponti e per cartellone di eventi, i due grandi raduni religiosi che tornano al Palacongressi per il periodo pasquale: sono moltissime le occasioni e le proposte che danno sostanza a questo ottimismo".

Mario Gradara