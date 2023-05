La sorte degli hotel marginali Il Comune: "Sì a foresterie per stagionali e universitari"

Ci sono almeno una cinquantina di hotel, a Rimini, che anche quest’anno non apriranno i battenti. Perché troppo vecchi e fatiscenti, ormai. O perché non si trova chi vuole gestirli. È la punta di un iceberg: secondo Mauro Santinato (Teamwork) e altri esperti, ci sono ormai 300 alberghi marginali a Rimini. Strutture che rischiano di finire definitivamente fuori mercato, se non verrà trovata la soluzione per riqualificarli o riconvertirli.

Da mesi Palazzo Garampi sta lavorando a un piano, per offrire una seconda vita a questi alberghi. E tra le soluzioni individuate c’è anche quella di consentire, ai proprietari degli hotel più obsoleti che non intendono più fare gli albergatori, di ’trasformare’ i loro edifici in foresterie destinate a ospitare i lavoratori stagionali e gli studenti universitari. Il sindaco Jamil Sadegholvaad l’aveva anticipato già alcuni mesi fa, e adesso il Comune di Rimini, come già sta avvenendo anche a Riccione, ha deciso di accelerare sul piano per gli alberghi marginali. Come? Dando una corsia urbanistica preferenziale a chi sceglierà questa soluzione. A confermarlo è l’assessore alle politiche abitative Kristian Gianfreda. E lo fa dopo le proteste partite dagli studenti universitari di Roma, Milano e di altre città, che "campeggiano in tenda davanti agli atenei per portare all’attenzione l’urgenza del problema del caro affitti e l’impossibilità di trovare un alloggio a prezzi accessibili". Un problema avvertito pure dagli studenti di Rimini, così come dai tanti lavoratori che arrivano in città per fare la stagione estiva e (sempre più spesso) faticano a trovare l’alloggio. "Proprio dal turismo – spiega Gianfreda –

potrebbe arrivare una risposta, incrociando il percorso di riqualificazione delle strutture ricettive oggi in disuso".

Il piano "a cui stiamo lavorando, insieme al sindaco e agli assessori Roberta Frisoni e Juri Magrini, è anticipare rispetto all’entrata in vigore del Pug (il piano urbanistico generale) un atto di indirizzo con cui valutare proposte puntuali di chi è pronto a riconvertire il proprio albergo in uno studentati di alta qualità o in uno staff hotel, dove possano trovare alloggio i lavoratori stagionali". Insomma, senza aspettare il Pug (sarà pronto, se va bene, nel 2025), Palazzo Garampi è pronto ad approvare in tempi brevi le proposte del cambio di destinazione d’uso per gli hotel che ospiteranno studenti e stagionali. E l’atto di indirizzo a cui si sta lavorando servirà proprio a snellire – e ridurre – le procedure burocratiche per dare il via libera ai proprietari di alberghi interessati a questa opportunità. "Non è una soluzione che risolve, da sola, il problema della casa a Rimini – conclude Gianfreda – ma di certo rappresenterebbe una prima, concreta e funzionale risposta all’esigenza di studenti e lavoratori stagionali".