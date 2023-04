La sostenibilità è di casa a San Patrignano

Economia sostenibile a livello ambientale e non solo. Aspetti sociali e ambiente sono sempre più centrali nella nuova economica che si affaccia sui mercati. Il Sustainable economy forum che si svolge da alcuni anni a San Patrignano ne ha fatto una bandiera, ed oggi questo nuovo modo di intendere l’economia è più che mai fondamentale in un periodo contraddistinto da una crisi a cui è necessario dare risposte nuove. Domani torna nella comunità il convegno per pensare ad una economia sempre più attenta al futuro del pianeta. Con Intesa Sanpaolo come partner istituzionale, l’evento giunge alla sua quinta edizione a cui si potrà partecipare in modalità mista, in presenza e online. A San Patrignano imprenditori, economisti, policy-maker ed esperti di primo piano torneranno a confrontarsi su come si possa e si debba affrontare lo scenario europeo e internazionale. I lavori del Forum saranno aperti dagli interventi di Alberto Marenghi, vice presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co fondatrice della Fondazione San Patrignano.

A seguire interverrà il presidente della Borsa Italiana, Claudia Parzani, mentre nel pomeriggio salirà sul palco Fabio Benasso, presidente di Fondazione Accenture. Quest’anno verrà posta particolare attenzione alla crescita dell’Africa. Per il primo anno all’interno della manifestazione si terrà la premiazione del ‘Gian Marco Moratti Award’, una competizione annuale istituita da E4Impact Foundation per riconoscere il ruolo degli imprenditori africani nel generare un impatto a lungo termine e nel valorizzare lo sviluppo sostenibile del continente. Tanti gli interventi in giornata tra cui quello di Emanuele Orsini, vice presidente per il credito, la finanza e il fisco per Confindustria.