Omicidio di Pierina, l’appello del figlio Giuliano: "Il mio incidente è un mistero, chi sa qualcosa parli”

Rimini, 27 ottobre 2023 – "Adesso voglio solo sapere la verità". Sul misterioso incidente, che il 7 maggio scorso lo ha fatto finire in coma. E sul brutale omicidio di sua madre, Pierina Paganelli, massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre. Commosso, provato, frastornato dalla lunga riabilitazione e dagli ultimi giorni passati sotto i riflettori della stampa e delle televisioni.

Giuliano Saponi, il figlio di Pierina, assassinata in via Del Ciclamino, è comparso in di fronte alle telecamere di «Chi l’ha visto?»

Giuliano Saponi, il figlio dell’ex infermiera assassinata in via Del Ciclamino, è comparso in Tv, di fronte alle telecamere di Chi l’ha visto? Una lunga intervista, un appello rivolto ad "eventuali testimoni" che potrebbero essere stati presenti, quella mattina di sei mesi fa in via Coriano, quando il 53enne è stato colpito da qualcuno o da qualcosa, forse – ipotizzano gli inquirenti – lo specchietto laterale di un’auto o un furgone, che lo ha centrato in fronte e sul mento, facendogli perdere conoscenza.

Prima di confidarsi con il programma Rai, Saponi si è mostrato in compagnia della moglie, Manuela Bianchi. Mano nella mano, hanno percorso la piazzetta e sono saliti nella palazzina del civico 31, lì dove hanno sempre abitato, salvo una breve parentesi di allontanamento, in un appartamento sito proprio di fronte a quello di Pierina.

Una "supersignora", così l’ha definita Saponi, una donna "che ha sempre cercato di fare il nostro bene". Da mercoledì scorso Giuliano è di nuovo a casa. "Non vedevo l’ora, anche se avevo un po’ di ansia" ha spiegato. Alcuni mesi prima dell’incidente, "io e mia moglie ci eravamo presi una pausa di riflessione – ha aggiunto – ma la famiglia non ha mai interferito con questa decisione, hanno lasciato che decidessi autonomamente in base ai miei sentimenti".

Adesso ci sarà "da lavorare per rimettere a posto le cose". Con Louis – il vicino di casa senegalese, ritenuto dagli inquirenti il presunto amante di Manuela – "non ci sono state mai discussioni" ha concluso Saponi. Intanto proseguono senza sosta le indagini attorno al delitto di via Del Ciclamino.

Nelle scorse ore la Procura di Rimini ha rivolto un appello a tutti i condomini del complesso residenziale, nella speranza di ricavare elementi decisivi per l’inchiesta. Tra coloro che si sono fatti avanti, una coppia di vicini di casa di Pierina, che hanno rivelato di aver udito "un urlo spaventoso", la sera del 3 ottobre scorso,"indicativamente attorno alle 22.10".

Le telecamere della farmacia mostrano la Panda rossa dell’ex infermiera mentre imbocca la rampa del garage alle 22.08. Anche se un’altra telecamera, quella di un box auto sotterraneo, avrebbe catturato le urla della donna attorno alle 22.40.