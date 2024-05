La spiagga Le Palme tra i sette migliori stabilimenti romagnoli

Eccoli i magnifici 7 stabilimenti romagnoli. A Bologna è avvenuta la presentazione del libro Guida ai migliori beach club d’Italia. Alla vigilia di una nuova stagione si torna sulla sabbia e c’è voglia di abbronzarsi e divertirsi. E quali sono i migliori stabilimenti in Romagna? Stando alla pubblicazione, che ha premiato i beach club a seconda delle peculiarità nelle quali spiccavano, ve ne sono 7 in Romagna che possono fregiarsi del titolo dei migliori stabilimenti balneari. Tra questi (l’unico in provincia) c’è Le Palme beach, spiagge 88-89, realtà riccionese premiata per la qualità dei servizi e la sostenibilità, presente tra i premiati romagnoli assieme a Marè, Fantini Beach ed altri beach club. Alla serata – che si è tenuta a Bologna – era presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Non potevano mancare gli autori della guida, Tiziana Di Masi e Andrea Guolo, che hanno passato la scorsa estate a visitare più di 250 stabilimenti balneari lungo le coste italiane.