"La spiaggia come palcoscenico"

Una città dove la spiaggia si trasforma in un palcoscenico di esperienze notturne, capaci di destagionalizzare il flusso turistico. Ma anche il ruolo strategico di arte, moda e cultura per creare una località che diventi luogo di festival della creatività e hub per giovani designer. Sono alcune delle suggestioni o consigli arrivati durante l’assemblea pubblica di Cna tenutasi giovedì pomeriggio all’hotel Corallo alla presenza della sindaca Daniela Angelini. Si è parlato anche della necessità di potenziare il commercio locale, la cultura, la sostenibilità e l’integrazione tra tradizione e modernità, attraverso interventi di riqualificazione urbana, incentivi alle imprese ed eventi culturali. Infine si è proceduto alle votazioni per il rinnovo del direttivo. Roberto Corbelli è stato confermato presidente, vice sarà Glauco Bianchi. Consiglieri: Francesca Ravaglia, Andrea Rossi, Gisella Bernasconi, Bruno Bianchini, Alessandro Ligabue, Valentina Magnanti, Oscar Bernardi, Barbara Montali, Fabio De Ponti.