La spiaggia ‘congelata’ per un anno

Il Comune sposta l’orologio delle concessioni demaniali avanti di un anno. Il provvedimento tanto atteso dai bagnini è arrivato. L’amministrazione comunale, facendo riferimento alla possibilità contenuta nella legge 18 emanata quando premier era Mario Draghi, si prenderà un anno in più per esaurire la complessità delle gare per le concessioni demaniali. La giunta Angelini ha deciso di prendersi tutto il tempo a disposizione approvando "le linee di indirizzo per dare avvio alle procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime individuando nel 31 dicembre 2024 il termine di validità delle medesime al fine di dare continuità al servizio svolto".

Riassumendo, il Comune si è preso dodici mesi di tempo per preparare i bandi di gara. "Come è noto - spiegano dal municipio -, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi ipotesi di proroga o rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime oltre il termine del 31 dicembre 2023, nonostante una norma dello Stato preveda che le stesse continuino ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024, e questo per consentire alle amministrazioni comunali un ragionevole lasso di tempo per intraprendere tutte le operazioni necessarie all’indizione delle procedure di gara". La giunta Angelini avrà un anno intero per espletare le gare. Gli uffici del Demanio dovranno muoversi, ma "il lavoro è già iniziato", precisano dal Palazzo. "Un settore strategico come quello balneare, decisivo per l’economia della nostra città, non può essere lasciato in balia di provvedimenti che non arrivano mai - dice l’assessore al Demanio, Christian Andruccioli -. Non possiamo permetterci di navigare a vista, come invece siamo costretti, e non possiamo lasciare sul baratro centinaia di famiglie che lavorano sul demanio marittimo". La mini proroga data alle concessioni non è risolutiva. "E’ un provvedimento atteso - premette Diego Casadei presidente della Cooperativa bagnini -, ma non risolutivo. Ora serve che il governo legiferi e palesi le proprie intenzioni. Deve dire come intende riordinare e riorganizzare la materia. Lo deve fare ed è obbligato a farlo per due motivi. Il primo è che glielo chiede l’Europa. Inoltre è il legislatore in materia demaniale. Deve agire perché riteniamo che non sia possibile lasciare una partita come questa nelle mani dei singoli Comuni. Rischieremmo di assistere a una diversità di azioni tra i vari municipi, mentre serve una linea nazionale chiara. Se fosse tutto lasciato ai Comuni ci ritroveremmo con tanti contenziosi aperti". Tradotto, ben venga la miniproroga del Comune, ma il lavoro comincia adesso.

Andrea Oliva