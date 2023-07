La spiaggia davanti all’Aniep affidata ai gestori della colonia: "Sarà attrezzata per i disabili"

Spiaggia in concessione alla Vacanze accessibili srl, l’impresa sociale che (in accordo con la Croce rossa) è diventata il nuovo gestore della colonia Aniep, casa per ferie per disabili a Igea marina in viale Pinzon 254. Vacanze accessibili ha chiesto e ottenuto dal Comune di Bellaria la concessione del tratto di arenile di fronte alla colonia. L’area di spiaggia affidata all’impresa sociale si estende per una superficie di 1.500 metri quadrati. Vacanze accessibili ha un progetto importante, con la realizzazione di uno stabilimento balneare privo di qualsiasi barriera architettonica e con pedane idonee e attrezzate.

L’intervento avviene in attuazione del piano dell’arenile e completa così l’offerta ricettiva della colonia Aniep. "Negli anni passati – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – i gestori della colonia Aniep hanno sempre richiesto di usufruire della spiaggia di fronte, sia per la parte privata, sia per la pubblica. Ora vogliono fare un intervento importante e quindi hanno chiesto al Comune la concessione. Una situazione simile a tante altre nella zona colonie di Igea: dove c’è un operatore privato che chiede l’utilizzo dell’arenile di fronte alla colonia gestita, si procede con una manifestazione di interesse per la concessione. Nel caso della spiaggia davanti alla colonia Aniep non sono arrivate altre offerte e così abbiamo affidato la concessione a Vacanze accessibili".

a.d.t