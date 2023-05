La spiaggia di Riccione si trasforma in un set per il video dei Coma Cose

Annunciato dagli stessi protagonisti come hit dell’estate ‘Agosto morsica’, nuovo singolo dei Coma Cose, è accompagnato da un videoclip girato a Riccione. Le riprese sono state realizzate in spiaggia, in particolare al Bagno 64, al Beach Village, nonché tra la sala giochi Happy Days, il ‘Da Bice’, la piadineria Kino e l’hotel The Box, che ha collaborato alla realizzazione del video. Non a caso, è proprio qui che i Coma Cose, Fausto Lama e Francesca California, hanno soggiornato più volte, anche in occasione dei grandi eventi come la rassegna Albe in Controluce e il contest DeeJay on Stage. È scaturita così quella scintilla del videoclip, già disponibile in rete, che mescola immagini e ricordi della canzone da cantare e da ballare, fin dai primi versi: "Quando ero bambina chiamavo il mare quel posto coi pesci in cui mi piace tornare e non mi sono arresa nel pensare all’estate come una casa sospesa". Il brano con altri successi, come L’addio, premiato anche a Sanremo, sarà fulcro del Summer Tour dei Coma Cosa che il 5 agosto si esibiranno al Beach Festival di Rimini. Ma il cuore resta a Riccione. "La nostra città è contemporaneità e diventa luogo ideale dove ambientare le narrazioni di uno dei fenomeni musicali più amati e seguiti – commenta la vicesindaca e assessora alla Cultura, Sandra Villa, che durante le riprese ha conversato con i due artisti – . Un incontro tra Riccione e la musica del duo, nato grazie alla storia della Perla Verde, alle nostre spiagge e al nostro mare. È stato bello conversare con loro, sognare di ritrovarli in estate magari di passaggio, ora che la nostra città è la loro casa. Un plauso al The Box che sa cogliere le occasioni, trasformandole in opportunità per la città".

"È dal 2021 che probabilmente Riccione e il The Box sono entrati nel cuore e nell’immaginario dei Coma Cose – riprende la titolare Marianna Chiaraluce –. Per il videoclip abbiamo messo a disposizione la nostra location e con Simone Bruscia, coordinatore degli assessorati Cultura, Sport e Turismo, abbiamo individuato altri luoghi iconici. È stato un magnifico lavoro di squadra e il duo è rimasto colpito dall’ospitalità romagnola e dal supporto di tutti". "Il 2021 è stato un anno surreale, di pandemia – ricorda Bruscia –. I Coma Cose trasformarono i raggi del sole in fiamme negli occhi. Uno squarcio nella notte ribelle con un magnifico concerto. Così Riccione diventa meta di un viaggio nel tempo e nell’anima".

Nives Concolino