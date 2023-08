La spiaggia è un patrimonio Pronta la missione al ministero

Missione romana per percorrere la strada che porta alla candidatura della spiaggia di Riccione come patrimonio dell’Unesco. "Siamo arrivati a una fase cruciale – precisa il presidente della Cooperativa bagnini Diego Casadei –. Ricordo che questa iniziativa non è dei bagnini, bensì della città, un gruppo che racchiude quattro soggetti fisici fondatori, cinque associazioni di categoria tra cui le due cooperative dei bagnini, Federalberghi, Confartigianato e Confcommercio. Inoltre ci sono il Club nautico, la Lega Navale, la Polisportiva comunale e a questi si sono aggiunti in tempi più recenti la Famija Arciunesa, Blennius e il Tassello Mancante. Ora questo gruppo, supportato dalla Fondazione Santagata, esperta in queste procedure tanto da seguire iter per candidature italiane e non solo, punta all’iscrizione della spiaggia riccionese nel registro dei beni culturali. "È un passaggio fondamentale perché da questo sarà poi possibile avanzare la candidatura a patrimonio dell’Unesco". La fine dell’estate o l’inizio dell’autunno sarà il momento in cui la spiaggia riccionese verrà iscritta nel registro del ministero. Se tutto andrà come previsto, in primavera la spiaggia di Riccione potrebbe candidarsi a patrimonio dell’umanità. "Attenzione però – avverte Casadei - quando parliamo di spiaggia parliamo di un bene immateriale. Ci riferiamo alla cultura, ai luoghi e all’evoluzione balneare che ha contraddistinto la città nel corso della sua storia". Il percorso cominciato tanti anni fa è arrivato a un punto di svolta che potrebbe portare a tagliare il traguardo in un momento complesso per le spiagge italiane, dove le concessioni demaniali sono in scadenza e a breve si aprirà il confronto con l’Europa per il loro futuro.

Andrea Oliva