La spiaggia in ballo. Le disco alzano la voce

"Ballo, ballo, ballo, mi invento un passo...". E anche una legge, per poter far ballare in spiaggia. Il nuovo Piano del mare varato del governo non lo dice ancora esplicitamente. Ma quando parla "della necessità di coniugare sempre più i tradizionali servizi di spiaggia con la ristorazione e l’intrattenimento", va proprio in quella direzione. "Benissimo: allora vorrà dire che il governo dovrà imporre, ai locali che faranno ballare in spiaggia, di dotarsi della licenza e degli stessi requisiti igienici e di sicurezza chiesti alle discoteche", attacca Gianni Indino, presidente riminese e regionale del Silb (il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio). Mentre i bagnini riminesi, con il presidente della cooperativa di Rimini sud Mauro Vanni, si dicono pronti alla svolta purché "avvenga con regole chiare e certe", Indino scende in pista per difendere la categoria. "Abbiamo visto tutti cos’è accaduto quest’estate a Rimini in certi chiringuito e non solo. Feste illegali, migliaia di ragazzi a ballare e a divertirsi non potendo contare sulle dovute misure di sicurezza e neanche sui bagni, con gente che faceva i propri bisogni in mare. Situazioni del genere non possono essere più tollerate". Per Indino "sarebbe un errore pensare di poter fare tutto in spiaggia, 24 ore su 24. E sarebbe anche un grave danno alla nostra economia: c’è il rischio di mandare in crisi tutte le altre attività, dai ristoranti ai bar alle gelaterie, sui viali turistici e vicino alla spiaggia". Insomma, per Indino se il governo andrà avanti con l’idea "ci sarà da discutere parecchio". Nemmeno Maurizio Pasca, presidente nazionale del Silb, fa sconti: "Le norme sul demanio sono chiare: è vietato ballare in spiaggia. Se si aprirà a questa opportunità, allora per le imprese balneari dovranno valere le stesse regole delle discoteche, che sono tra le più restrittive in Europa".

Non si sottrae al dibattito neanche Palazzo Garampi. "Su molti aspetti, come l’impatto dei cambiamenti climatici e l’ambiente – premette l’assessore Roberta Frisoni – Rimini ha già anticipato il ’Piano del mare’ del governo. Penso al nuovo lungomare, realizzato pensando anche al rischio di mareggiate sempre più forti, così come al nuovo piano spiaggia". Ma il piano del governo "è ancotra troppo generico. Si parla di intrattenimento, ma cosa significa? Eventi, animazione, chiringuitos? O balli in spiaggia?". Rimini "ha sempre fatto tendenza e innovazione, offrendo attività di ogni tipo, sportive, ludico, ricreative e di intrattenimento. Ben venga se il governo intenda perseguire questo modello nel resto d’Italia, ma sarebbe opportuno che prima ci spiegasse confrontandosi con enti locali e operatori balneari, dando regole certe". E prima ancora "va sciolto il nodo delle concessioni, indispensabile per poter innovare le nostre spiagge".

Manuel Spadazzi