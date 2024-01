La spiaggia resta ‘congelata’ per un anno

Concessioni demaniali a Bellaria Igea Marina? Avanti di un anno ancora. Dopo Rimini e Riccione, tra le altre, è arrivato anche il provvedimento della giunta Giorgetti, tanto atteso dai bagnini. L’amministrazione comunale, facendo riferimento alla possibilità contenuta nella legge 18, si prenderà un anno in più per esaurire la complessità delle gare per le concessioni demaniali. La giunta bellariese ha deciso che "le concessioni demaniali marittime saranno valide fino al 31 dicembre 2024". "Era un atto dovuto e andava fatto per mettere in sicurezza sia gli operatori per questa stagione – dice il sindaco Filippo Giorgetti – sia per i servizi messi a disposizione dei nostri turisti ma anche per garantire ai nostri uffici di lavorare nella legittimità".

Il Comune si è preso dodici mesi di tempo per preparare i bandi di gara. "Ci siamo coordinati con tutti i comuni della Riviera riminese, come giusto che sia – continua il primo cittadino – e addirittura altre amministrazioni hanno usato il nostro consulente sul demanio. Abbiamo lavorato tutti a stretto contatto. Come Bellaria Igea Marina abbiamo aspettato l’ultimo giorno utile per vedere se ci fossero indicazioni dal Governo, poi abbiamo approvato la delibera". Tra le novità assolute di questa delibera bellariese, rispetto a quelle di altri Comuni vicini, c’è l’apertura e il sostegno verso gli imprenditori locali, "riconoscendo la strategicità di istanze di parte che coinvolgono pubblico e privato – commenta Giorgetti – Volutamente non abbiamo indicato i criteri delle gare. È vero che in passato ne avevamo già fatta una, con dei criteri, per il bagno 33 ma era del tutto differente rispetto a tutte le altre concessioni. Si trattava di una spiaggia vuota senza immobili da valorizzare sopra, non ‘concessionata’. Sui criteri delle gare aspetteremo l’azione di Governo".

La mini proroga data alle concessioni di Bellaria Igea Marina non sarà risolutiva. Anche il Comune di Bellaria Igea Marina, come tutti gli altri, sta aspettando che il Governo legiferi le proprie intenzioni, essendo il legislatore in materia demaniale. Il lavoro è appena iniziato.

