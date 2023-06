La spiaggia suona il jazz con la Strariva

Un serpentone di centinaia di turisti ha tenuto a battesimo dal portocanale Ventena, a Nord, alla zona porto Tavollo e spiaggia libera a Sud, la prima edizione di "Strariva", con musica jazz dal vivo lungo tutto il litorale cattolichino per un pomeriggio di sole, musica e tanto sano divertimento. Il Comitato "Le Spiagge di Cattolica", con gli stabilimenti balneari associati alla Cooperativa Bagnini di Cattolica, al Consorzio La Regina e alla società Alta Marea SNC, ha promosso ieri pomeriggio la prima edizione di "Strariva" con la direzione artistica di Diego Olivieri. L’intera spiaggia cattolichina è stata attraversata dalla "Funk Off", la più importante e spettacolare delle marching band italiane che, composta da circa 15 elementi, suonando unplugged ha percorso circa 2 km di arenile partendo dalla spiaggia libera a Nord di Cattolica, nei pressi del portocanale Ventena, arrivando fino alla spiaggia libera a Sud, prima della darsena del porto sul Tavollo.

"Abbiamo ballato e cantato tutti insieme – racconta Vanessa Tenti,una bagnina – e siamo stati davvero felici per un’energia positiva che ci ha unito tutti quanti, questa è Cattolica, buona estate a tutti". Musica jazz e funk itinerante, e non solo, hanno coinvolto ospiti e partecipanti in un fantastico serpentone musicale che ha interagito lungo i due chilometri con 12 postazioni fisse con alcuni duo e trio, anch’essi unplugged, sparsi un po’ dappertutto sulla battigia. Un evento da ricordare, che vuol segnare la vera ripartenza del turismo cattolichino ad inizio estate 2023.

Luca Pizzagalli