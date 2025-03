La spiaggia vale il prezzo della vernice

Il ministro Salvini sfida l’Europa e promette lauti indennizzi ai bagnini. Bruxelles pianta altri paletti e avverte: non si possono creare oneri indebiti che scoraggino i nuovi operatori. La telenovela continua. Obiettivo: superare il primato di ‘Sentieri’, andata in onda dal 1954 al 2012. Tra corsi e ricorsi la spiaggia sprofonda nelle sabbie mobili. Buio Fitto, nonostante gli impegni presi dal commissario spedito da FdI per garantire l’affidabilità dell’Italia. Con i balneari sballottati da una sentenza all’altra e una politica in balia delle onde. Quanto meno hanno smesso di negare l’ineluttabilità delle aste. Ora si discute di soldi e investimenti non ammortizzati. Schizzerà alle stelle il prezzo della vernice.