La Spinelli nel fianco della sinistra

Una Spinelli nel fianco. Si diverte proprio la senatrice di Coriano a stuzzicare la sinistra. Alterna manganelli e carota, come ha imparato a fare in dieci anni da sindaca, strappando al Pd la più rossa delle roccaforti. Da civica moderata si è mossa con grande astuzia, prima centrista, poi bonacciniana e renziana, per finire nelle braccia di "Giorgia", come la chiama lei, un esempio di sorellanza che ha proiettato la bionda senatrice di FdI nel cerchio magico della premier. E da lì rintuzza i compagni riminesi, insolente come una mosca durante la pennichella. Spiazzando nel giro di pochi mesi la concorrenza parlamentare. Da Roma a Bruxelles, è sempre Domenica.