La squadra di calcio torna a casa,. Vandi fa lo speaker

Il Riccione Calcio 1926, per la prima volta nell’attuale stagione sportiva, gioca allo stadio comunale di Riccione. Per l’occasione ci sarà uno speaker d’eccezione, Edmo Vandi. Appuntamento alle 15 con la 25esima giornata del Campionato di 1° Categoria contro il Villamarina. L’ingresso sarà gratuito per un appuntamento che porterà sugli spalti riccionesi ed il settore giovanile della Riccione Calcio 1926 con bambini e famiglie al seguito. A tutti i bambini e ragazzi della società verrà donata la sciarpa ufficiale dei Cavalieri di Riccione.