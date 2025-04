La squadra di paese che sa solo vincere

Altro giro altro campionato Csi (vinto). Il Burdoncia (Bordonchio) è una squadra di paese rinata l’anno scorso (dal vecchio Caffè Bordonchio, progetto dismesso dopo il Covid) ad opera di un gruppo di amici di Bellaria Igea Marina. Il team in due anni ha saputo vincere due campionati di fila del Csi di Cesena (l’anno scorso la categoria minore e quest’anno la categoria massima). La squadra è formata quasi del tutto da ragazzi della zona, di tutte le età e ha coinvolto tantissime persone, con tantissimo seguito sui social e con un pubblico ampissimo a tutte le partite in casa (il Burdoncia Stadium - campo di Bordonchio, registra un centinaio di spettatori a partita) e anche in trasferta. Con la recente vittoria per 4-1 casalinga contro il Cella, e grazie ad un girone di ritorno impeccabile, tutte vittorie ed un solo pareggio, è stato ufficialmente vinto il campionato con due giornate d’anticipo ed è iniziata la festa per quello che è il primo scudetto nella serie massima del Csi.

La società è composta quasi al 100 per cento da giovani. I presidenti sono Nicola e Tomaso Mioni, gestori del bar Bordonchio. La dirigenza è formata da Michael Garattoni e Stefano Campisi (dirigenti/allenatori), capogruppo consigliare e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia. Poi Alex Stambazzi (staff tecnico), Luca Rinaldini (preparatore atletico), Gino Sarti (storico accompagnatore dai tempi del vecchio Caffè Bordonchio). Il capitano è Gianluca Carestia e il vice Fabio Urbinati, "ragazzi da cui, insieme alla dirigenza è rinato il progetto", ricorda mister Campisi. "Tutto questo non sarebbe stato possibile e vanno ringraziati i tantissimi sponsor locali che ci sostengono ogni giorno e ci hanno dato una mano in questo progetto.

Adesso la squadra non vuole fermarsi, il percorso va avanti con un finale di stagione bellissimo con altre due competizioni (Coppa e Supercoppa) nelle quali siamo ancora in gioco".