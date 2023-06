La squadra è già in Azione: rispunta Amatori

Azione schiera la squadra. Al fianco del coordinatore Gianluca Vannucci e del portavoce Luigi Santi entrano nel direttivo in tre. Il primo nome è quello di Cristian Amatori, un veterano della scena politica riccionese e dell’amministrazione comunale. Era capo di gabinetto quando in municipio il sindaco era Massimo Pironi. Poi sul fronte opposto, a fianco di Renata Tosi, sindaco nel 2014 diventando in quella esperienza amministrativa dirigente al Turismo. Con Amatori entra nel direttivo anche Maurizio Cento, una conferma visto che era presente anche nel precedente direttivo di Riccione in Azione. Cento è medico chirurgo, specialista in chirurgia vascolare. Ha lavorato per 25 anni in vari ospedali pubblici, negli ultimi 12 anni nell’Unità operativa di chirurgia vascolare di Rimini. Il terzo membro della direzione sarà Riccardo Nistri, un profilo giovane ma già da tempo in Azione. Nistri di professione è neurologo, e si è avvicinato ad Azione frequentando alcuni eventi a Firenze. E’ il figlio del generale in pensione Giovanni Nistri. "Avvieremo subito la campagna di tesseramento e una politica propositiva in vista delle eventuali nuove elezioni dove Azione si collocherà al centro della contesa elettorale", chiudono Santi e Vannucci.