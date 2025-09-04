La squadra intanto si allena a Gatteo

Con i cancelli del ’Romeo Neri’ ancora chiusi ieri i giocatori del Rimini hanno traslocato a Gatteo per l’allenamento pomeridiano, dopo che quello mattutino previsto in Piazzale del Popolo era saltato. Allenamento agli ordini di Piero Braglia (foto) che, a quanto pare, è ancora al timone della squadra biancorossa. Anche se usare la parola squadra in questo momento risulta difficile.

Perchè a oggi, pensando alla partita di domenica contro la Ternana, quella che si dovrebbe giocare al ’Neri’ (sempre che i cancelli si riaprano), il Rimini ha sotto contratto una manciata di giocatori, quelli rimasti dopo la diaspora di lunedì. In ballo c’è sempre la fideiussione extra budget sul monte ingaggi che il club della Scarcella non ha ancora presentato. Una mancata fideiussione che, nonostante le cessioni, non permette al Rimini di regolarizzare in Lega i tesseramenti degli acquisti dell’ultimo giorno di mercato.

Quindi, ricapitolando, i biancorossi si trovano a oggi, senza giocatori, senza stadio e anche senza un medico sociale, dopo le dimissioni di Pasquale Contento. Facile chiedersi se i novanta minuti della terza giornata di campionato domenica sera, in queste condizioni, possano andare in scena. Ma dalla società non arriva nessuna risposta, e nemmeno l’annunciata convocazione alla conferenza stampa di presentazione della società. Insomma, il vuoto. Vuoto anche in sede, a quanto si dice.

Infatti, sembrano non rientrare più nei piani il segretario generale Filippo Marra Cutrupi e il direttore sportivo Luca Nember. Quest’ultimo da giorni non si vede in Romagna. Insediato, invece, nel quartier generale di via XX Settembre, si dice, il nuovo direttore generale Stefano Giammarioli. Avanti, c’è posto.