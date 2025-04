"La stagione così partirà al meglio"

La Notte rosa a fine giugno? La nuova data è un fatto positivo – fa notare Massimo Leardini, presidente della Federalberghi Misano – Siamo un un periodo in cui le scuole sono già chiuse e si può far partire nel migliore dei modi la stagione. È certamente meglio, rispetto al periodo di inizio luglio delle edizioni passate. In altre località le critiche nei confronti della Notte rosa non sono mancate, ma per Misano è un’opportunità. Come accaduto in passato, l’evento è un’occasione per tante famiglie, che finiscono per riempire le piazze. Inoltre si tratta comunque di un importante evento in più nel corso dell’estate. Nel tempo il suo spirito e le adesioni si sono affievolite e bisognerebbe lavorare sul prodotto e sul format. Ancora non so cosa abbiano deciso in merito. Penso sarà un buon mese di giugno.