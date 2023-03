La stagione decolla con la Granfondo Squali

Pronta a decollare l’ottava edizione 2023 della Granfondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare. Dopo la significativa partecipazione ai due grandi eventi promozionali di Monaco di Baviera (Fiera Turismo 2023) e Siena (Gf Strade Bianche) le premesse per ripetere i successi delle ultime edizioni ci sono tutte. "Puntiamo a superare i 3.000 iscritti – conferma Filippo Magnani, coordinatore organizzativo – ed anche le 10.000 presenze turistiche per il weekend del 12, 13 e 14 maggio che si annuncia già entusiasmante. Ottimo il ritorno di consensi e di richieste di informazioni tra sportivi ed appassionati italiani e stranieri, sia a Monaco che a Siena. Le premesse ci sono tutte".

Davvero un’ottima partenza: "La GF Squali-Trek è diventata in sette edizioni sempre più internazionale per Romagna e Marche. Più di 40 gli hotel coinvolti in riviera e non solo – prosegue Filippo Magnani – con tante prenotazioni. Il taglio del nastro avverrà venerdì 12 maggio alla Shark Arena, quartier generale e area Expo-Village presso l’Acquario di Cattolica. Confermatissimo sarà poi il maxi ristoro a Tavullia e il grande arrivo della manifestazione domenica 14 maggio a Gabicce Monte con festa, musica e grigliata finale. Molti anche gli eventi eventi collaterali nei 3 giorni: confermato la gara riservata ai giovanissimi il venerdì pomeriggio e la nuova Squali Gravel il sabato mattina in collaborazione con la Valle del Conca, e seguiranno altre importanti news".

Dunque la Regina crede sempre di più nel cicloturismo e nel turismo sportivo in generale per destagionalizzare e per far conoscere le bellezze del territorio. Tante ancora le curiosità attorno alla manifestazione che verranno svelate nelle prossime settimane. Ma il dato dei 40 hotel aperti e pieni di sportivi con le loro famiglie fa capire l’importanza di un tale evento cresciuto sempre di più in questi 8 anni ed anche con un ritorno promozionale di portata nazionale ed internazionale in quanto molti ciclisti giungono a Cattolica per la gara ma in questo modo conoscono pure la riviera con il mare e le sue bellezze. Una sinergia tra privati ed istituzioni, dunque, in fase crescente e che si annuncia anche quest’anno davvero molto importante per tutto il tessuto turistico locale dalla Romagna alle Marche, dal mare alla collina con le sue bellezze ed i suoi paesaggi.

Luca Pizzagalli